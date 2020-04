Was uns die Krise gelehrt hat

Was wir bitter gelernt haben? Dass fast kein Land auf eine Pandemie vorbereitet war, obwohl sie spätestens nach SARS vorhergesagt wurde. Dass wissenschaftliche Modellrechnungen falsch sein können. Dass Österreich zwar eine offene Volkswirtschaft bleiben sollte, aber sich in Schlüsselbereichen vom Ausland unabhängiger machen sollte. Die totale Abhängigkeit von China und Indien bei medizinischen Vorprodukten oder so simplen Dingen wie Masken oder Gummi-Handschuhen ist gefährlich.

Und warum Österreich (aber auch Deutschland, Spanien und Italien) bei jetzt 570.000 Arbeitslosen Pflegepersonen mit Sonderflugzeugen aus dem Osten einfliegen muss und Gemüse nicht geerntet werden kann, weil es an Tausenden Arbeitskräften fehlt, ist ebenfalls zu hinterfragen.

Negativität darf nicht überhand nehmen

Nach der Krise wird, nein, muss es eine positive Auferstehung geben. Wobei uns der faktische Zusammenbruch der Weltwirtschaft Jahre des Wiederaufbaus und Wohlstand kosten wird. Aber: Lassen wir nicht zu, dass das Negative, das derzeit leider auch aus seinen Löchern kriecht, überhand nimmt. Es zeigt seine hässliche Fratze in Vernaderung, Gier, Neid, in Jung gegen Alt, Alt gegen Jung.