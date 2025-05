Sebastian Kurz: Ein Freispruch, der aufrütteln muss

Der Freispruch muss allerdings auch der WKStA zu denken geben. Monatelang wurden Ermittlungen geführt, unzählige Zeugen vernommen. Mehr als in so manch anderem großen Prozess. Und das alles wegen einer vermeintlichen Falschaussage in einem U-Ausschuss. Ob das den enormen Aufwand rechtfertigt, sei dahingestellt. Anders sieht es in einem zweiten Verfahren gegen den Ex-Kanzler aus, bei dem es um verfälschte Umfragen, um das sogenannte "Beinschab-Tool" geht. Da geht es für Sebastian Kurz um mehr.

Die FPÖ ist derzeit damit beschäftigt, einen U-Ausschuss zum Tod von Ex-Sektionschef Christian Pilnacek und zu Corona-Maßnahmen einzusetzen. Die Themen würden passen, dass nach den U-Ausschuss-Tagen wieder die Staatsanwaltschaft bemüht wird. Falls man sich nicht doch noch einmal die Chronologie dieses Kurz-Urteils genau anschaut und erkennt, dass parlamentarische U-Ausschüsse mehr sein sollten als die Plattform für Sachverhaltsdarstellungen gegen gegnerische Politiker.