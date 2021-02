Schwarze Woche für die Türkisen

Neuerdings ist auch noch der Finanzminister mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft konfrontiert. Wobei die Suppe diesbezüglich etwas dünn erscheint und das Vorgehen der Korruptionsjäger einige Fragen aufwirft. Eine vier Jahre alte SMS vom Novomatic-Chef an den damaligen Wiener Stadtrat Blümel wird zum Anlass genommen, die Privatwohnung des amtierenden Finanzministers zu filzen und dessen Handy zu beschlagnahmen. Wenn die Korruptionsjäger der ÖVP nicht glauben, dass diese keine Spende von Novomatic genommen hat, wieso filzen sie nicht die ÖVP-Konten? Dass aber mit der Bitte um einen Politiker-Termin gleichzeitig eine Parteispende in den Raum gestellt wird, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Sitten in Österreich.

Die Opposition weiß gar nicht, was sie anfangen soll mit so viel Angriffsfläche. Sie überschlägt sich mit Rücktrittsaufforderungen, mitunter ohne zu wissen, warum. SPÖ, FPÖ und Neos forderten den Kopf des Finanzministers zu einem Zeitpunkt, als sie selbst noch nicht wussten, ob gegen Blümel ermittelt wird, und schon gar nicht, was die Vorhalte sein mögen. Eine Abwägung, ob ein Rücktritt angebracht wäre, konnte also gar nicht erfolgt sein. Was verlangt die Opposition eigentlich, wenn wirklich eine rauchende Pistole gefunden wird? Öffentliches Teeren und Federn?