Rote Städte, hohe Zahlen: Die nächsten Wochen brauchen gemeinsame Perspektiven

Nur: Bilder erzählen vielleicht mehr als 1.000 Worte, aber 1.000 Worte sind zumeist differenzierter als jedes Bild. Die Infiziertenzahlen sind nicht vergleichbar mit jenen vom März, die Zahlen, die vergleichbar wären (Tode, Spitalsbelegung, Positivrate der Tests), sind weniger eindrücklich. Die Intensivstationen sind noch weitestgehend unbelegt, die Auswirkungen von Orange und Rot auf der Ampel fließend.

Aus dieser Text-Bild-Schere entsteht derzeit eine eigentümliche Spannung: Obwohl das Land bildermäßig längst wieder auf Alarmstufe gestellt ist, wirkt die Politik seltsam schaumgebremst.

Mahnende Worte an die Regionen füllen die Lücke, die im März vom Kanzler mit dem Verordnungshammerschlag zugenagelt wurde.

Der Gesundheitsminister versteckt seine Gegenbilder in der Schublade: Dort habe er Szenarien für die kommenden Wochen liegen; aber welche, darf man nicht sehen. Man dementiert fleißig die nichtssagende Worthülse „Lockdown“, während die europäischen Partner all das tun, was man Lockdown nennen könnte, oder halt nicht.