Reden wir doch über Religion

Fällt Ihnen beim Thema „Religion“ automatisch „ Islam“ statt „ Advent“ ein – trotz der totalen „Verpunschhüttelung“ und Weihnachtsverkitschung der Städte? Der Islam steht bei solchen Debatten meist im Vordergrund, weil er missionarischer und aggressiver als alle anderen ist.

Im krassen Gegensatz dazu scheinen – zumindest in Europa – Christentum und Judentum zunehmend in Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Auch wenn der lateinamerikanische Papst Sympathiepunkte erringen kann/konnte – sehr oft allerdings auch mit wortstarkem Populismus. Gestern geißelte er anlässlich des „Welttages der Armen“ bei einer Messe im Petersdom die „reichen Prasser“. Ja, natürlich. Schließlich gehört „Habsucht“ zu den sieben Todsünden, „Trägheit“ und „Neid“ aber auch. Meint er damit auch Leute wie Bill Gates und Warren Buffett, die schon 2010 eine weltweite Wohltätergruppe von Milliardären gegründet haben, die ihr erarbeitetes Vermögen konsequent für soziale Anliegen spenden? Sind die aus christlicher Sicht jetzt böse oder doch irgendwie gut?

Was Papst Franziskus auch ein Anliegen sein müsste, sind der Priestermangel und leere Kirchen in weiten Teilen Europas. Der Linzer Bischof Scheuer hat laut Kronen-Zeitung einen Brief an den Papst angekündigt, damit er die Weihe verheirateter Männer sowie Frauen als Diakone erlaubt. Wir warten gespannt auf Antwort aus dem Vatikan.