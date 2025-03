Ist Österreichs Neutralität noch zeitgemäß?

PRO

Anita Staudacher, stv. Ressortleitung Wirtschaft

Es sind schöne Erinnerungen aus der Kindheit, als zum Nationalfeiertag in der Volksschule die Kinder rot-weißrote Fahnen bastelten und aus den Fenstern hängten. Der Fit-Lauf und Fit-Marsch am 26. Oktober war ein Höhepunkt im Dorfleben. Alle Familien kamen zusammen, die Blasmusik spielte zum Zieleinlauf und coole Medaillen in Nationalfarben gab es auch.