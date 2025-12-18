Ist die Aufweichung des Verbrenner-Aus für neue Pkw richtig?

Die Autokonzerne dürfen auch über 2035 hinaus unter Auflagen mit Sprit betriebene Fahrzeuge auf den Markt bringen. Die Entscheidung der EU-Kommission sorgt in der Industrie für Aufatmen, bei Umweltschützern stößt die Änderung auf Unverständnis. Ist die Aufweichung des Verbrenner-Aus nun richtig?

PRO

Wer falsch abbiegt, kehrt am besten sofort um, wenn der Fehler erkannt wird, anstatt stur weiterzufahren, um am Ende des Tages mit den Konsequenzen leben zu müssen. Dies macht die EU nun, indem sie ihre überzogenen Klimaziele überarbeitet. Sei es beim Lieferkettengesetz, bei der Entwaldungsverordnung oder eben beim nun abgeschwächten Verbrenner-Aus ab 2035. Europas Wirtschaft braucht insbesondere jetzt mehr Freiheit und weniger Regulierung.

Die Autobranche steht unter großem Druck, vor allem wegen der Transformation hin zur E-Mobilität. Sie muss und wird auch in den nächsten Jahren viel Geld dazu investieren. Doch zugleich ist der Verbrenner noch lange nicht am Ende seiner Tage angekommen. Das zeigen auch die Verkaufszahlen. Reine E-Autos kommen nur auf einen Anteil von 20 Prozent, wobei 70 Prozent davon auf Firmenzulassungen entfallen, weil es attraktive steuerliche Vorteile gibt. Sonst sähe das Bild wohl anders aus.

Viele Konsumenten trauen der neuen Technologie noch nicht ganz und kaufen daher vorwiegend Hybride. Wenn reine E-Antriebe und die dazugehörige Infrastruktur eines Tages wirklich für alle überzeugend sind, wird sich die Technik ohnehin von selbst durchsetzen. Auch ganz ohne Verbote.

Zum Autor: Robert Kleedorfer leitet das KURIER-Wirtschaftsressort.