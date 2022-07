Politik steht vor Gretchenfrage Klimaschutz

Wobei keine der Vorschläge sind wirklich neu, den meisten liegt ein grundlegendes Verständnis für die Klimakrise zugrunde. Wirklich neu sind nur jene Ideen, die Österreichs spezielle Situation der Subsidiarität (Bund-Länder-Gemeinden) berücksichtigen.



Jetzt wird spannend zu sehen sein, was die Politik damit macht. Die Bürgerräte werden ihre Ergebnisse offiziell der Regierung (Kocher und Gewessler), dem Parlament (Sobotka) und dem Bundespräsidenten übergeben, zudem wird es wohl Termine bei allen neun Landeshauptleuten geben.

Dass der Klimasprecher der ÖVP die Ergebnisse schon vor einem Monat als irrelevant eingestuft hatte, sorgte für Wirbel, vor allem in der Volkspartei. Es scheint doch mehr Einzelmeinung als Partei- oder Klublinie zu sein.



Die dem Klimarat zugrunde liegende Idee ist ja, dass sich die Politik auf dessen Empfehlungen berufen soll, wenn sie unbequeme Maßnahmen einführen will. Denn alle Vorschläge wurden im Klimarat zwar nicht einstimmig (der Großteil schon), aber mit einer deutlichen Mehrheit angenommen. Dass es eine erkennbare Diskrepanz zwischen dem, was die Klimaräte fordern, und dem, was die Bevölkerung auf den ersten Blick für machbar und gut hält, gibt, ist leider einfach erklärbar: Die Klimaräte wissen jetzt über die Dringlichkeit der Klimakrise Bescheid. Würden die ganze Bevölkerung diesen Wissensstand haben, wäre vieles einfacher.