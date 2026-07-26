Wie ich richtig schwimmen lernte und warum

Am Attersee aufgewachsen zu sein, hieß: so früh wie möglich schwimmen lernen – oder besser: sich über Wasser halten. Der Schwimmunterricht in der Volksschule verfeinerte meine Technik marginal. Stichwort: Kopf-über-Wasser-Kraulen. Dieses „Eh-gut-schwimmen-können-aber-nicht-richtig“ hielt ich durch, bis ich 2011 zum ersten Mal die Attersee-Überquerung bestritt.

Am Attersee aufgewachsen zu sein heißt nämlich auch: zumindest einmal die Überquerung mitzumachen. Gemeinsam mit 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es 2.520 Meter lange von Weyregg bis Attersee. Ein sehr sportliches Event, das man sich so vorstellen kann: Die Neoprenschwimmer preschen vor, der Rest schwimmt in der Gischt der Top-Athleten hinterher. Auch ich damals – brustschwimmend, gemütlich im letzten Drittel.