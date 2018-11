Masse und Macht – wie sich alles ändert

Aber nicht nur die Masse ändert sich, sondern auch die Macht. Deshalb haben wir uns entschieden, diesen Sonntag publizistisch dem Thema Veränderung zu widmen, in dieser Ausgabe und auf kurier.at. Was passiert gerade in der österreichischen Politik und was auf dem Arbeitsmarkt? Was geht zurzeit in Europa ab, und wie verschiebt sich das Zentrum der EU, wenn Großbritannien aus der Gemeinschaft ausscheidet? Was ist weltpolitisch im Gange, was wir vielleicht noch gar nicht fassen können? Ist sogar einer unserer Kernwerte, die Demokratie, in Gefahr?

Der Art Director des KURIER, Helge Schalk, hat mit seinem Team von Layout, Bildtechnik, Infografik und mit Fotograf Jeff Mangione diese Ausgabe speziell gestylt: Mit einem Maßband als Leitfaden, das alle zum Schwerpunkt gehörenden Geschichten kennzeichnet. Und unsere exzellenten Autorinnen und Autoren haben zum vielleicht wichtigsten Thema unserer Zeit Interviews geführt und analysieren selbst. Diskutieren Sie mit. Im Idealfall kommen auch Sie zum Schluss des 77-jährigen Andreas Khol, der die Veränderungen sehr positiv sieht. Wandel ist also keine Frage des Alters. Und nicht zwingend ein passiver Vorgang. Er kann auch aktiv gestaltet werden. Wandel ist das, was man daraus macht. Entscheidend ist immer die richtige Balance.gert.korentschnig