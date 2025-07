Ignoranz in Margareten

Das kleine Margareten sorgte bei der vergangenen Wahl für Aufsehen, weil es der einzige Bezirk mit einem Farbwechsel in der Bezirksvorstehung war. Schon vor der Wahl gingen die Wogen hoch, weil die SPÖ ihre eigene Bezirkschefin Silvia Jankovic abgesägt hatte. Diese scheint noch immer nicht amtsmüde, derzeit eilt sie von Eröffnung zu Eröffnung – das Schulfest in der Gassergasse, Baubeginn für einen Turnsaal in der Rainergasse. Überall ist Jankovic zu finden, obwohl sie keine Funktion mehr inne hat. Eine Bezirksvorsteherin auf Abruf?

Ihr Nachfolger Christoph Lipinski hat hingegen den Wahlkampf verschlafen und den Bezirk erstmals überhaupt für die SPÖ verspielt. Den verpassten Wahlkampf versucht er nun offenbar nachzuholen. Plötzlich steht das Anrainerparken, das die Roten jahrelang blockiert haben, ganz oben auf der Liste an Forderungen. Es gibt Infoveranstaltungen vor U-Bahn-Stationen und man bekommt den Eindruck, im kommenden Herbst wird nochmals gewählt.