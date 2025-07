Eine Reform muss auch wehtun

Auch wenn an diesem Dienstag über die Vergangenheit doziert worden ist, fühlte man sich doch in das Heute versetzt. Seit der Angelobung durch den Bundespräsidenten stehen die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und Neos genauso mit dem Rücken zur Wand, nachdem der Schuldenberg der Republik noch größer ist als bei den Regierungsverhandlungen angenommen. Sukzessive werden Maßnahmen beschlossen, um das Milliardenloch zu verkleinern, der große Schritt in Richtung Zukunft kann aber nur eine wirkliche Strukturreform sein. Das weiß man und bei der jüngsten Landeshauptleutekonferenz wurden dazu auch die Themenfelder definiert. In erster Linie sind das der Gesundheitsbereich und die Bildung. Da wird es nicht reichen, den Kompromiss als oberstes Ziel zu definieren. Da wird es Widerstände aus den Bundesländern, von den Sozialpartnern, von NGOs etc. geben. Dennoch darf sich die türkis-rot-pinke Regierung nicht von ihrem Weg abbringen lassen. Die Mehrheit der Bevölkerung erwartet sich konsequente Reformen, das ist durch verschiedenste Umfragen untermauert.