Zehn Prozent sind dem „desintegrativen Milieu“ zuzurechnen. Güngör hat für das Land Oberösterreich ein „1 x 1 des Zusammenlebens“ erarbeitet. Auch Niederösterreich hat am Freitag ein Maßnahmenpaket gegen den politischen Islam vorgestellt. In beiden Bundesländern regieren die Blauen mit, und man sollte aufhören, dies alles nur als freiheitlichen Unsinn abzutun. Viel zu lange wurden Probleme geleugnet und Kritiker diffamiert, nur um ja nicht der FPÖ recht geben zu müssen.

In diesem Klima wurden sogar Deutschförderklassen lächerlich gemacht. Bisher wartet man vergeblich auf ein Fehlereingeständnis jener, die offenkundig geirrt haben. Mittlerweile ist das Schulsystem in vielen großstädtischen Bezirken (nicht nur in Wien) gekippt. Was also tun?

Da ist zunächst auch Selbstreflexion angesagt: Verschwindet die christliche Kultur nicht auch deshalb, weil sie uns nichts mehr wert ist? Sind andere Kulturen nicht stärker, weil sie Familien mit Kindern als selbstverständliches Lebensziel sehen?