Wie konsequente und einschneidende Reformen gelingen

Was für eine Mehrheit! Laut einer aktuellen OGM-KURIER-Umfrage sind fast zwei Drittel der Österreicher überzeugt, das Land habe nicht nur vorsichtige Reförmchen nötig, nein: Es müsse „konsequent und einschneidend“ verändert werden.

Konsequent und einschneidend?

Für eine frisch angelobte Bundesregierung kann es keine bessere Ausgangslage geben als die, dass ihre Wähler nicht bloß mit Reformen rechnen, sondern diese sogar für zwingend nötig erachten.

Wäre da nicht das große „Aber“, das Wolfgang Bachmayer selbst in den Raum stellt. Der OGM-Chef hat die böse Vermutung, dass den Antworten in seiner Umfrage das „Floriani-Prinzip“ zugrunde liegt. Der zynische Hilferuf „Heiliger St. Florian, verschon’ mein Haus, zünd’ andre an!“ lässt sich bei vielem trefflich verwenden. In der Reformdebatte bedeutet er nichts anderes, als dass die Österreicher jederzeit für Veränderungen zu haben sind – vorausgesetzt, für sie selbst ändert sich nichts.