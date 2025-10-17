Feigheit verhindert Millionenaufträge

Make love not war: Darauf konnte man sich in Folge des Vietnamkriegs 60 Jahre lang einigen – aber eigentlich nur in Europa (und da muss man die Balkan-Kriege verdrängen). Es herrschte die schöne Hoffnung, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion das „Ende der Geschichte“ erreicht sei und sich „unsere“ liberale Demokratie überall durchgesetzt habe.

Welch ein Irrtum. Es ist übrigens das größte (und längst vergessene) Verdienst der EU, die schrecklichen europäischen Kriege der Vergangenheit beendet zu haben. Doch ansonsten ist eine Welt ohne Konflikte leider Illusion. Ein Angriff auf das friedliche Europa ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber dennoch nicht ausgeschlossen.

Jetzt kann man natürlich lange über die Fehler des Westens räsonieren, Russland seit Gorbatschow nicht ernst genommen, und in eine umfassende Wirtschafts- und Sicherheitsstrategie eingebunden zu haben, wozu es bereit gewesen wäre. Faktum ist: Der „russische Bär“ ist eine Bedrohung geworden, auch wenn der Ukraine-„Blitzkrieg“ nicht erfolgreich war und unfassbar große menschliche Opfer kostet.