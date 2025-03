Jeder kennt die Aufforderung vom Fliegen, den Sicherheitsgurt anzulegen: „Fasten seat belts“. Der Gleichklang mit dem deutschen Wort „fasten“ ist kein Zufall: Es bedeutet ursprünglich so viel wie „festmachen“, „befestigen“ u. ä. Als den Sinn der christlichen Fastenzeit, welche mit dem gestrigen Aschermittwoch begonnen hat und sich bis Ostern erstreckt, könnte man demnach auch ein (Wieder-)Gewinnen innerer Festigkeit bezeichnen: durch Reduktion (= Rückführung) auf das Wesentliche, Unterscheidung von Wichtigem und Unwichtigem, Notwendigem und Überflüssigem. Die zugrunde liegende Überzeugung lautet: Weniger kann mehr sein. So wie der Gurt keine Einschränkung der Freiheit bedeutet, sondern einen Zugewinn an Sicherheit.

„Bitte anschnallen!“ passt auch gut zur allgemeinen politischen Lage, national wie global. Man muss kein professioneller Politikbeobachter sein und kein geopolitischer Experte, um zu erahnen, dass uns eher karge Zeiten bevorstehen („karg“ hängt etymologisch übrigens mit „Kar-“ in Karfreitag etc. zusammen …). Keiner kann sagen, wie das Ringen um Macht und Einfluss zwischen den USA, China und Russland ausgehen wird – aber klar ist, dass, um hier einigermaßen bestehen zu können, ein Maß an politischer Führungsstärke und Entschlossenheit notwendig wäre, das kaum in einem europäischen Land und auch nicht auf EU-Ebene zu finden ist.