Trump-Putin-Gipfel in Alaska: Friede, Freude, Landraub

Ein Foto, ein Handschlag, zwei Unterschriften. Und die Welt atmet auf: Waffenstillstand in der Ukraine, endlich. So könnte es am Freitag kommen, wenn Donald Trump und Wladimir Putin sich in Alaska treffen. Das klingt gut, ist es aber nicht. Denn dieser „Frieden“ wäre keiner. Sondern eine Einladung zu mehr Krieg. Was Trump erreichen will? Schwer zu sagen. Vielleicht will er einen Nobelpreis , vielleicht nur die große Inszenierung. Dass Putin ihm dafür sein Drehbuch in die Hand gedrückt hat, scheint er jedenfalls nicht zu wissen. In allen russischen Medien wird darüber gewitzelt, dass Alaska – vor 160 Jahren vom russischen Zaren an die Amerikaner verkauft – die nächste Region ist, die es „heimzuholen“ gilt.

Dazu übernimmt Trump schon jetzt ganz ungefiltert Putins Sprache: Von „Gebietstausch“ redet der US-Präsident fröhlich, ohne zu begreifen, dass es in Putins Welt nichts zu tauschen gibt. Russland gibt keinen Quadratzentimeter zurück. Es nimmt nur. Empörte Reaktionen? Kaum. Europas Staats- und Regierungschefs mahnen routiniert, Diplomaten versuchen erneut, Trump umzustimmen. Als ob das schon einmal funktioniert hätte. Ihn interessiert weder die Ukraine noch Europas Sicherheit. Er hat es oft genug gesagt. Wir wollten es nur nie hören. Daran zeigt sich wieder einmal Europas Ohnmacht: am Verhandlungstisch ohne Gewicht, im strategischen Denken träge, im Handeln zögerlich. Statt eine eigene Friedensstrategie zu entwickeln, hofft man auf die Gunst des US-Präsidenten – vergeblich. Manchmal sogar devot, wie jüngst NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der Trump öffentlich „Daddy“ nannte.