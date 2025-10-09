Gebt Trump doch den Nobelpreis!

Der Moment, bevor Donald Trump Frieden in Nahost verkündet hat, wird in die Geschichte eingehen. Er zog gerade vor konservativen Influencern über die Antifa her, als ihm sein Außenminister Rubio einen Zettel in die Hand drückte: „Du musst einen Truth Social Post freigeben, damit du den Deal zuerst bekannt geben kannst.“ Das Wörtchen zuerst ist hier das Entscheidende.

Der US-Präsident hält sich schon seit seiner ersten Amtszeit für nobelpreiswürdig, schließlich haben auch sein verhasster Vorgänger Barack Obama und die noch verhasstere EU den Preis bekommen; und die, das betont er gern, hätten „nichts erreicht“. Darum war es auch kein Zufall, dass die erste Einigung just zwei Tage vor der Bekanntgabe des Friedensnobelpreisträgers verkündet wurde – von ihm persönlich. Trump ist wohl die destruktivste, irrlichterndste und selbstbezogenste Figur, die die Politik in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Doch gerade seine unermessliche Eitelkeit hat ihn dort erfolgreich gemacht, wo alle anderen vor ihm scheiterten: Er hat Benjamin Netanjahus Großmachtfantasien eingedämmt, hat die arabischen Staaten dazu gebracht, die Hamas fallen zu lassen. Mit viel Glück kann er so tatsächlich das grausame Sterben im Gazastreifen beenden – 60.000 Tote in zwei Jahren, die meisten Frauen und Kinder. Außerdem dürfen nun Geiseln und deren Familien erstmals wieder hoffen.