Rütteln am europäischen Rechtssystem

Rütteln an der europäischen Rechtsprechung

Die nächste Welle der Empörung gab es dann 2022, als ÖVP-Klubobmann August Wöginger ähnlich argumentierte. Er schlug eine Überarbeitung der EMRK vor. Da musste sogar seine Parteikollegin, die damalige Europaministerin Karoline Edtstadler, ausrücken, um alles politisch wieder ins Lot zu bringen. Der grüne Koalitionspartner deponierte zusätzlich, dass die EMRK nicht verhandelbar sei. Wöginger selbst griff das Thema nicht auf.

Im Jahr 2025 scheint es hingegen kein Tabubruch mehr zu sein, wenn an der europäischen Rechtsprechung gerüttelt wird. Die neue österreichische Regierung ist da vorgeprescht, indem sie den Familiennachzug vorläufig gestoppt hat. Man hat sich zwar von einigen Europarechtlern ein Argumentarium zusammenstellen lassen, um erklären zu können, dass man damit nicht im Widerspruch zur EMRK steht. Tatsächlich bewegt man sich aber auf sehr dünnem Eis, weil diese Maßnahme nur sehr schwer mit den europäischen Grund- und Menschenrechten vereinbar ist. Und die sind seit 1964 in unserer Verfassung verankert. Dieses Risiko wurde dennoch bewusst in Kauf genommen. Seit dieser Woche fällt die Argumentation sogar leichter, weil auch Deutschland den Familiennachzug nun stoppt.