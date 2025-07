Österreichs Stammtisch regt sich über Nebensächliches auf

Am mittlerweile meist virtuellen und daher besonders blöden Stammtisch werden lächerliche Polit-Privilegien mit Inbrunst diskutiert, die aber in Wahrheit nur symbolische Bedeutung haben: Dienstwagen und Größe der Regierung etwa. Daher hat jeder eine Meinung über Sepp Schellhorns Auto, aber niemanden interessiert, was er für den Bürokratieabbau bisher weitergebracht hat (eher nichts). Finanz- und Sozialministerium arbeiten derweil, so scheint’s, eher die Arbeiterkammer- und Gewerkschaftsagenda ab: mehr Bürokratie und weitere Kontrollen, statt Verordnungen zu streichen und Betriebe zu entlasten. Egal. Der Finanzminister erntet Lob dafür, dass er künftig einen großen Skoda fahren wird, statt des gebrauchten BMW seines Vorgängers. Der Mann weiß eben, was sich gehört. Nicht so die Landeshauptleute, die sich im Mai in einem Fünfsternehotel trafen. Aufregung! Kritischer zu betrachten wäre eher gewesen, dass man sich für die Verwaltungsreform eineinhalb Jahre Zeit genommen hat, obwohl die Vorschläge auf dem Tisch liegen.