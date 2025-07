"Quäntchen Glück": Karoline Edtstadler als Salzburger Landeshauptfrau angelobt

Die neue Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) ist am Dienstag in der Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell angelobt worden. Die frühere Ministerin hat das Amt von Wilfried Haslauer (ÖVP) übernommen. Sie ist im Salzburger Landtag vergangene Woche zur Landeschefin gewählt worden. Van der Bellen lobte in seiner Rede die bisherige gute Zusammenarbeit mit Edtstadler.