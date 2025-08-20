Song-Contest-Entscheid: The Wiener Takes It All

Freude wird in Wien ja bekanntlich nur verklausuliert und unwillig geäußert, weil wo kommen wir denn sonst hin. Dass nun also der Song Contest zum dritten Mal in der Hauptstadt stattfinden wird, wird bis zum 16. Mai mit Gemurre – Die vielen Leute! Was das kostet! Brauchen wir das? – begleitet werden. Ab dem 17. Mai dann wird der Song Contest 2026 im Rückblick besonders schön gewesen sein.

Dass im kommenden Frühling, wenn auch nicht alles viel besser sein wird als jetzt, die Stadt im Banne junger, eventuell weltoffener, vielleicht auch teils außerhalb der Hetero-Ehe lebender, singender und tanzender Menschen stehen wird, das wird jene aufregen, die so etwas immer aufregt. Und von jenen politisch schief beäugt werden, die Empörungsgründe für ihr Geschäft brauchen. Es wird aber der Stadt und dem Land eventuell auch guttun. Man erinnert sich noch an die Stimmung 2015 – wie bei einer Fußball-EM, aber achtsam und bunt.

Den Grant verderben lassen Wenn sich auch 2026 für ein paar Tage die Aufmerksamkeit weg von Budgetloch, Krieg, Krise und Politskandal auf die mehr oder weniger geglückten Gesangsdarbietungen richten wird, dann wird sich zwar der gelernte Wiener auch nicht seinen Grant verderben lassen. Aber sich vielleicht heimlich doch von der mitgebrachten Bereitschaft der Anreisenden zur guten Laune anstecken lassen und ein paar Tage positiver gestimmt sein als sonst.

