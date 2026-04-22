Schulreform? Noch ganz viele Hausaufgaben

Machen wir uns nichts vor: Österreich hat einen winzigen Anteil von 0,11 Prozent an der Weltbevölkerung und trägt (immerhin) 0,5 Prozent zur Weltwirtschaftsleistung bei. Österreich ist ein reiches Land, auch innerhalb der EU. Doch die Abstiegsängste werden größer. Dazu kommt die schwierige Situation für Kinder in unserer heutigen Welt: Die Zukunft ist düster, etwa mit Blick auf die Untätigkeit der Welt in der Klima- und Biodiversitätskrise. Die Handys sind längst nur noch ein kleiner Segen, aber ein großer Fluch. Handy-Sucht, Druck durch die sozialen Medien – und jetzt noch die künstliche Intelligenz, die wirkt, als müsste man selber nie wieder irgendwas können. Dazu die Erkenntnis, dass wir keine Insel sind, ganz im Gegenteil: Die Globalisierung ist mächtig und nimmt ständig an Fahrt auf. Wollen Staaten nicht untergehen, müssen sie sich auf die neue Welt vorbereiten.

Insofern ist eine große Bildungsreform, wie sie nun von Bildungsminister Christoph Wiederkehr vorgestellt wurde, prinzipiell begrüßenswert. Wiederkehrs „Plan Zukunft“ ist ehrgeizig und durchaus umfassend, und auf den ersten Blick ist der Großteil von den wissenschaftlich belegbar Besten kopiert. Aufregend, nicht unbedingt im positiven Sinn, ist dabei der Plan einer Verlängerung der Volksschule auf sechs Jahre und der entsprechenden Kürzung der Unterstufe auf zwei. Wiederkehrs Plan hebelt so die alte Debatte um eine gemeinsame Schule der über Zehnjährigen aus. Und mit 14, also nach der achten Schulstufe, stünde ja die ganze Breite unseres Bildungssystems, von Matura mit Lehre bis zu den altsprachigen Oberstufen, offen.