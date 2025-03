Für die neue Regierung ist es wichtig, dass die Neos mit an Bord sind. Sie sind zwar die kleinste Fraktion, dennoch wird von ihnen viel erwartet. Wenn sie ihre Sache gut machen, können sie der Stachel, aber auch der Kitt für ÖVP und SPÖ sein. Gemessen werden sie am Ende vor allem daran, ob sie beim Thema Bildung etwas weiterbringen. Da müssen sie jetzt mit Minister Christoph Wiederkehr beweisen, ob sie ihre vielen Reformvorschläge, die sie die vergangenen Jahre hindurch gebetsmühlenartig ausgebreitet haben, auch umsetzen können. Ein äußerst schwieriges, aber für die Zukunft von Österreich ungemein wichtiges Unterfangen.

Türkis-rot-pinke Regierung: Mehr als ein Abenteuer?

Die türkis-rot-pinke Regierung wird ein Abenteuer. Da versammelt sich ein ideologisches Spektrum am Ministertisch, von dem man sich nur sehr schwer vorstellen kann, dass es eine gemeinsame Linie findet. Das muss unter der Regie von ÖVP-Kanzler Christian Stocker aber gelingen, will man mehr als eine bloß kurze Übergangsregierung sein. Es geht diesmal in Anlehnung an das Motto der abgetretenen türkis-grünen Koalition nicht um das Beste aus drei Welten, sondern um pragmatische Lösungen für die aktuellen Probleme. Und die sind groß genug, auf allen Ebenen. Das Schlüsselwort muss der Kompromiss sein. Nicht der faule, sondern der zielführende.