Einschnitt bei Pensionen

Konkret werden die Krankenversicherungsbeiträge für Pensionistinnen und Pensionisten ab 1. Juni von 5,1 auf 6 Prozent erhöht, weshalb unterm Strich am Ende des Jahres weniger übrig bleibt. Im schlimmsten Fall sind das 287 Euro im Jahr bei einer monatlichen Brutto-Pension von 3.100 Euro, wie die Agenda Austria jüngst berechnet hat. Bei einer Brutto-Pension von 1.300 Euro beläuft es sich auf 162 Euro im Jahr.

Dass so ein Einschnitt nicht populär ist und vor allem die SPÖ diese Maßnahme verhindern wollte, ist selbsterklärend. Dass der Beitrag zum Sparpaket dennoch im Regierungsprogramm geblieben ist, ist der eigenen Klientel natürlich nur schwer erklärbar. So mancher Parteistratege hat es versucht, indem eine Obergrenze für Arzneimittel gegengerechnet worden ist. SPÖ-Chef Andreas Babler erklärte Mitte März sogar dazu, dass sich manche Gruppen an Pensionisten netto dadurch sogar etwas ersparen könnten. Was aber bloß ein Placebo ist, weil die Realität in fast allen Fällen ein Minus beinhaltet.