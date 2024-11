Seitenhieb von ÖVP und SPÖ: Macht der Rechnungshof zu viel Politik?

Anlass war die Forderung nach einer Nulllohnrunde für Beamte, die Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker in einem Zeitungsinterview deponiert hatte. Sie sieht das als einen guten Beitrag zur Sanierung des Staatsbudgets. Warum sie das Bedürfnis hatte, die Lohnverhandlungen der Regierung mit der Beamtengewerkschaft damit einzuläuten, das wird die Präsidentin wohl nur selbst wissen. Ihre Aufgabe ist es jedenfalls nicht, von außen in diese Gespräche hineinzugrätschen. Noch dazu zum Beginn der Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos. Und in dem Bewusstsein, dass es natürlich besonderen Niederschlag findet, wenn just die Rechnungshofpräsidentin mit so einem Vorschlag an die Öffentlichkeit geht. Die Gewerkschaft jedenfalls bereitet sich schon auf mögliche Streiks vor.