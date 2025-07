Österreich als Vollkasko-Staat: Umverteilung macht’s wieder gut

Dieses Muster zieht sich überall durch: So weist Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer darauf hin, dass zu langes Verharren in Teilzeitarbeit Pensionseinbußen bedeutet. Aber in Wahrheit nur theoretisch: Der Vollkasko-Staat gleicht das aus. Weil Niedrigpensionen jeweils großzügiger erhöht werden als die oberen, rückt die „Volkspension“ für ASVG-Versicherte näher – wahrlich kein Anreiz zu (Mehr-)Arbeit.

Die Jungen setzen eben lieber auf Work-Life-Balance, weil sie sich im Gegensatz zu früheren Generationen kein Eigentum mehr schaffen können, wird gerne behauptet. Aber stimmt es? Die Großeltern- und Elterngeneration konnte sich nicht jederzeit für einen Städte-Kurztrip in den Flieger setzen. Die Zinsen waren damals zum Teil sogar höher, und viele arbeiteten am Wochenende (auch auf der eigenen Baustelle), um sich den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Sind sie nun „reicher“ als jene, die ihr Geld lieber ausgegeben haben? Sind sie „reicher“ als die Tausenden Sozialpartnerfunktionäre mit ihren Pensionsprivilegien? Wird der AK-karenzierte Finanzminister dieses Thema anrühren? Aber da ist es einfacher, Unternehmen in die „Pflicht“ zu nehmen, damit sie ihre Mitarbeiter „ordentlich“ entlohnen. Ja eh. Schon vergessen, dass eines der größten Probleme die zu hoch ausgefallenen Lohnerhöhungen der vergangenen Jahre waren?