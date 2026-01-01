Ein Kind als Weckruf: was wir vom Neujahrsbaby lernen können

Wie wäre es, wenn wir das Ritual zugleich als Anlass für einen Blick in die Zukunft nutzen: Welche Welt finden die heute Geborenen vor? Was werden sie auf dem Weg ins nächste Jahrhundert – zwischen technischem Fortschritt, sozialen Umbrüchen und geopolitischen Verwerfungen – erleben? Die Antwort können wir nicht geben. Wohl aber können wir die Frage als Weckruf und Auftrag verstehen: Vieles würde besser laufen, ließen wir allen Kindern und Jugendlichen die gleiche freudige Aufmerksamkeit zukommen wie den Neujahrsbabys – nicht nur am 1. Jänner, sondern 365 Tage im Jahr.

Wie wäre es mit einer Politik, die für jene, die sich Kinder wünschen, beste Voraussetzungen zu schaffen versucht – und das, ohne sie ihrer Eigenverantwortung zu entheben und in ihrer Selbstbestimmung einzuschränken? Wie wäre es, wenn wir Familie in all ihren Formen – überall dort, wo Menschen in Zuneigung Verantwortung füreinander übernehmen – als das (an-)erkennen, was sie ist? Die kleinste, aber wichtigste Einheit, aus der sich eine Gesellschaft erst bildet. Derzeit steuern die Geburtenraten in Österreich alljährlich auf neue Tiefststände zu. Bei 1,3 Kindern pro Frau halten wir. Das tut uns nicht gut; nicht nur mit Blick auf die Pensionen und auf den brüchigen Generationenvertrag. Nur eine junge Gesellschaft ist eine zukunftsfähige Gesellschaft.