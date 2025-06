Warum wir lieber um den eigenen Nabel kreisen

Vor der Flut schlechter Nachrichten flüchtet man lieber ins Private. Denn wer will schon so genau wissen, dass Österreich gerade bedrohlich in allen Wirtschaftsrankings abrutscht, was zwar lange für die privaten Haushalte abgefedert wurde, nun aber mit steigender Arbeitslosigkeit unübersehbar wird? Wen interessiert eigentlich, dass das Pensionsantrittsalter genau so wie in vergleichbaren Ländern ernsthaft steigen muss – auch wenn die SPÖ und diverse Pensionistenverbände diese Realität beinhart verdrängen (obwohl Pensionisten davon gar nicht betroffen wären)? Und ist es nicht anstrengend, sich Gedanken darüber zu machen, wie die gefährliche Polarisierung in der Gesellschaft wieder aufgelöst werden kann?

Wobei – wer den Blick hebt, kann auch Lichtstreifen am Horizont erkennen: Im ersten Quartal dieses Jahres ist bereits eine Mini-Wirtschaftserholung sichtbar. Und Hans-Peter Doskozil meinte bei der Landeshauptleutekonferenz am Freitag , dass die Krise auch eine Chance auf echte Strukturreformen sei. Sein Wort in Gottes Ohr!

Wenn sich aber eine Gesellschaft vom politischen Prozess abwendet, kann sie ihn nicht mehr mitgestalten. Das ist ein Pfingstappell, vor allem an Junge: Lest mehr, als nur Wisch-&-Weg-Videos auf Tiktok! Interessiert euch! Gestaltet mit! Achtet auf das Hirn, und nicht nur auf den Bauch!