Trump ist nicht allmächtig

Ellbogen raus!

Nur Kanada spielt da nicht mit. Trumps Versuche, das Land „zum geschätzten 51. Bundesstaat machen“, liefen nicht nur ins Leere, sie befeuerten eine Gegenbewegung: „Elbows up“, Ellbogen raus, rief man im ganzen Land, in Anlehnung an den Nationalsport Eishockey. Der Schlachtruf gegen Trump entflammte ein neues kanadisches Nationalbewusstsein – und katapultierte den Liberalen Mark Carney, der die darniederliegende Partei bei 18 Prozent von Justin Trudeau übernommen hatte, sogar in Richtung absoluter Mehrheit. Sein Opponent Pierre Poilievre hingegen hatte den Mini-Trump gegeben – und war kolossal gescheitert.

Der globale Richtungskampf ist also längst nicht entschieden. Auch wenn Trump über seinen Sohn Donald Jr. bei der Rumänien-Wahl vor Ort mitmischt, am Balkan Staaten von der EU abbringen und Grönland immer noch irgendwie vereinnahmen will: Kanada hat bewiesen, dass Trumps Weltumbau-Versuche auch zum Bumerang werden können.