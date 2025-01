Die Politik kümmert sich um eine Welt, die es nicht mehr gibt

Es gibt diese eine Welt. In der ist die politische Ausrichtung des ORF ein wirklich riesiges Problem. In der kann man die Probleme des auf Generationen verschuldeten Staatshaushalts dadurch lösen, dass man jene genau Steuern einführt, die man schon seit einem halben Jahrhundert einführen will.

In der kann ein 9-Millionen-Einwohnerland in Europa, wenn es die Augen zumacht und es sich ganz, ganz fest wünscht, das weltweite Riesenphänomen der Migration an den eigenen Grenzen enden lassen.