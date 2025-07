In der österreichischen Kultur-Politik ist der Wurm drin

Sind wir noch eine Kulturnation? Jein. Dieser Tage wird auf vielen Sommerbühnen wunderbar gespielt. Und dennoch geschieht im Kulturbereich Empörendes – ohne besondere Aufregung. So dreht die Bank Austria dem renommierten Kunstforum auf der Wiener Freyung den Hahn zu. Benkos Signa als Hauptsponsor ist Geschichte, und niemand in Sicht, der als Mäzen einspringen möchte. In Zeiten der Wirtschaftskrise gilt Kultursponsoring auch für Großunternehmen als verzichtbar – und für die Politik als Luxus, mit dem man keine Beliebtheitspunkte sammelt. Huch, Hochkultur?! Populisten wollen da lieber nicht anstreifen. Ende August müssen daher die Räume hinter der von Gustav Peichl gestalteten Fassade mit der goldenen Kugel „besenrein“ übergeben werden. Irgendein Supermarkt wird sich schon finden, der wieder einmal an einer so noblen Adresse einzieht.