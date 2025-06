Bank Austria Kunstforum schließt mit Ende August

Das Bank Austria Kunstforum auf der Wiener Freyung wird mit Ende August schließen. Die geplante Ausstellung der Performancekünstlerin Marina Abramović, die ab dem 2. Oktober im Kunstforum hätte laufen sollen, soll dem Bericht nach in der Albertina modern stattfinden. Diese Informationen aus einem Bericht der Krone wurden dem KURIER von einem Sprecher des Kunstforums bestätigt. Weitere Details will Ingried Brugger, die langjährige Leiterin der Institution, in einem Pressegespräch am Mittwochnachmittag bekannt geben.