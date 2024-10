Krise bei VW: Die Zukunft ist anderswo

VW verkauft weniger Autos als vor der Pandemie

Und der Markt schrumpft. VW verkauft in Europa jährlich um eine halbe Million weniger Autos als vor der Covid-Krise. Die E-Mobilität hat man verschlafen. Bis heute hat VW kein preisgünstiges Elektroauto auf den Markt gebracht. Dazu kommen Entwicklungen, wie sie typisch sind für eine verwöhnte Wohlstandsgesellschaft. Seit 1992 waren betriebsbedingte Kündigungen bei VW ausgeschlossen. Und die Löhne waren immer höher als sonst in der Branche üblich. Das hätte die Gewerkschaft gerne weiterhin so und führt Warnstreiks durch, was an den Realitätssinn der DDR-Bonzen vor dem Mauerfall erinnert.

Die VW-Krise offenbart aber auch das komplette Fehlen einer Industriepolitik. Stattdessen wird eine Öko-Wende gegen und nicht mit der Wirtschaft vollzogen. Das überfallsartige Aus für den Verbrenner ist mehr totalitäre Planwirtschaft als freie Marktwirtschaft. Auf Standortprobleme reagiert die Politik dann mit Förderungen. Ein Schwindel. Denn das löst nicht die strukturellen Hauptprobleme in Europa, die auch bei VW jetzt voll durchschlagen: die zu hohen Lohnkosten und die zu hohen Energiekosten.