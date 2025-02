Koalitionsverhandlungen: Wo sind die vernünftigen Kräfte?

Als Grünen-Chef Werner Kogler in der Vorwoche für ein Aufleben der im Jänner abgebrochenen Verhandlungen über eine türkis-rot-pinke Regierung das Wort ergriff, appellierte er an die vernünftigen Kräfte in den Parteien. Wobei er damit in erster Linie auf die SPÖ abzielte. Am selben Tag war es dann der rote Bundesparteiobmann Andreas Babler, der auf vernünftige Kräfte in der ÖVP hoffte, falls es tatsächlich neuerlich solche Gespräche geben sollte.