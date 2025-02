Schwierige Koalitionsverhandlungen: Wie wahrscheinlich sind Neuwahlen?

In dieser Folge von "Der Chefredakteur" geht es um die angespannte Lage zwischen der FPÖ und der ÖVP, die sich derzeit in Koalitionsverhandlungen befinden. Erst am Dienstag schrieben Boulevard-Medien davon, dass die Gespräche gescheitert seien. Gebhart erklärt, warum der KURIER anders berichtet hat und schildert, wo die Probleme liegen.

Chronik-Redakteurin Teresa Sturm spricht mit Gebhart auch über die Ressortverteilung und warum man hier noch zu keiner Einigung gekommen ist.