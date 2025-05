Klimaticket wird teurer: Das Ende des Drei-Euro-Slogans

Damit wurden etwa die jährlichen Preiserhöhungen bei den ÖBB nicht an die Konsumenten, sondern an den Staat und damit an die Steuerzahler weitergeben. Und der musste immer mehr Millionen Euro zuschießen, um dieses Konstrukt aufrechtzuerhalten. Das hatte natürlich auch mit der besonderen Attraktivität dieser Öffi-Karte zu tun. Zuletzt konnten rund 330.000 Personen gezählt werden, die das Angebot derzeit nutzen.

Nun könnte man argumentieren, dass sich ein Staat so ein billiges Drei-Euro-pro-Tag-Klimaticket leisten muss, wenn er den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen will. Diese Schlussfolgerung kann aber letztlich auf alle Bereiche angewendet werden, bei denen jetzt der Sparstift gezückt wird. Das fühlt sich für die einen falsch, für die anderen richtig an. Unterm Strich muss man sich aber immer auch der Kostenwahrheit stellen. Das wurde in der vergangenen Regierung viel zu selten gemacht. Am Ende bleibt dann ein riesiges Budgetloch übrig.

Der Kostenwahrheit wird sich in den kommenden Wochen auch die Stadt Wien stellen müssen, die seit Jahren ein Öffi-Ticket um 365 Euro anbietet, also einen Euro pro Tag. Angesichts des riesigen Minus unter dem Rechnungsabschluss ist das wohl nicht mehr haltbar.