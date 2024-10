Klimaschutz als globaler Intelligenztest: Warum wir scheitern

Dabei wäre es ganz einfach: Raschestmöglich auf alle fossilen Brennstoffe verzichten und alle Technologien fördern, die das CO 2 wieder aus der Atmosphäre holen. Das wird mehr als einhundert Jahre in Anspruch nehmen, in der Hoffnung, in der zweiten Hälfte des 22. Jahrhunderts wieder eine CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre zu haben, die das Klima wieder stabilisiert. Es ist also ein Intelligenztest für uns Erdenbürger. Und so, wie es aussieht, scheitern wir aus Egoismus und Gleichgültigkeit.