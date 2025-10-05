Kirche gegen Herbert Kickl: Sag, wie hältst du’s mit der FPÖ?

Herbert Kickl gibt sich neuerdings also bibelfest. Beim FPÖ-Parteitag beschwor er vor seinen Jüngern christliche Werte, ja nahm sogar Anleihen am Korintherbrief des Apostel Paulus und versprach „Glaube, Hoffnung und Liebe“. Ganz überraschend kam das nicht, die FPÖ spielte schon im Wahlkampf mit religiös aufgeladenen Slogans („Euer Wille geschehe“). Kickls erste Gehversuche sind gar mehr als zwei Dekaden alt, als er – in der Rolle des blauen Polit-Dichters – mit „Pummerin statt Muezzin“ die Kirche zur Abgrenzung vom Islam einspannte. Kickl steht nicht alleine da: Auch anderswo bedienen sich rechte Populisten derzeit am Glauben. US-Präsident Donald Trump, der sich und seine Politik auf die radikalen Evangelikalen stützt, ist nur ein Beispiel, aber wohl das wichtigste.

Die Kirche muss sich angesichts der immer unverhohleneren Vereinnahmung die Gretchenfrage stellen: Sag, wie hältst du’s mit den Rechten? Bis jetzt wirkt die Distanzierung von der Politik im Allgemeinen und Kickl im Speziellen, die Österreichs Kirchenvertreter proben, unbeholfen. Sie begehen in ihrer Argumentation Kardinalfehler, die an ihren Motiven zweifeln lassen. Wenn der Vorsitzende der Bischofskonferenz Franz Lackner und die Katholische Aktion vor einer „Instrumentalisierung“ warnen und kritisieren, dass Kickl christliche Botschaften „bis zur Unkenntlichkeit verdrehe“, indem er sie für Ausgrenzung, Spaltung und das Schüren von Ängsten nutze, dann agieren sie geschichtsvergessen und verschleiern ihre eigene Rolle. Kaum eine Institution setzte ihre machtpolitischen Fantasien je so grausam durch wie die Kirche, niemand nahm über Jahrhunderte so viel Einfluss auf die Geschicke ganzer Nationen.