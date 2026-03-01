Sicherheit und Verteidigung: Die Bevölkerung will Klarheit

Wenn ein kriegerischer Konflikt ausbricht, dann funktioniert bei uns sofort alles nach Plan. Im Außenministerium wird ein Krisenstab eingerichtet, um die Lage der Landsleute im Krisengebiet zu beobachten und Evakuierungen vorzubereiten. Das Jagdkommando steht bereit, um Botschaften zu schützen oder notwendige Spezialeinsätze durchzuführen. Im Land beobachtet der Verfassungsschutz (DSN) die Lage. Seit dem Jahr 2023 gilt ohnehin eine erhöhte Terrorwarnstufe. Das hat am Samstag alles auf Knopfdruck funktioniert, nachdem die ersten Angriffe auf Teheran bekannt geworden waren.

So weit, so gut. Was aber noch nicht nach Plan läuft, ist die grundsätzliche Debatte über Sicherheit und Verteidigung. Trotz des Ukrainekriegs, der mittlerweile in sein fünftes Jahr geht, trotz des noch immer nicht ganz befriedeten Gaza-Konflikts, trotz der vielen kriegerischen Handlungen und Unsicherheitsfaktoren rund um den Globus. Da landet man in Österreich in einem öffentlichen Diskussionsspektrum zwischen einer rosaroten Neutralitätsbrille und einem Weltuntergangsalarmismus. Das verbreitet Unsicherheit, weil in der Bevölkerung noch immer nicht eine klare Strategie verankert ist.