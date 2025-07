Eine nach mehr als drei Jahren Krieg in der Ukraine fast schon vergessene Katastrophe: die Sprengung des Kachowka-Staudamms. Ganze Landstriche versanken in Wassermassen, Tausende Tiere verendeten, wieder mussten Tausende Menschen fliehen, nachdem russische Soldaten den Damm im Juni 2023 gesprengt hatten.

Dieses Verbrechen ist geradezu ein exemplarisches Beispiel für einen „Ökozid“ – also eine bewusst ausgeführte Handlung „mit erheblicher Wahrscheinlichkeit für schwere und entweder weitreichenden oder langfristigen Schäden für die Umwelt“. So lautet die offizielle Definition dieses schwersten aller Umweltverbrechen – des Ökozids. In Österreich gibt es derzeit keinen spezifischen Straftatbestand des „Ökozids“. Und noch vielweniger auf globaler Ebene.