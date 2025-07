Wie sich Handelskrieger Trump abwehren lassen könnte

Man kann darauf wetten: Donald Trump sicher noch nicht alle Strafwerkzeuge ausgepackt.

Wie also vorgehen gegen einen zu allem entschlossenen Handelskrieger?

Eine 30-Prozent-Zollmauer, wie Trump der EU androht, wäre für die europäische Wirtschaft eine Katastrophe. Aber 60 Prozent, mit denen die USA auf europäische Gegenmaßnahmen reagieren würde – dafür fehlen den heimischen Ökonomen und Politikern schlicht die Worte und die Vorstellungskraft.

Blufft er nur?

So furchterregend fühlt sich diese Drohung an, dass sich Europa verzweifelt an die Hoffnung klammert: Trump blufft nur, er will nur bis zu dem – von ihm willkürlich festgesetzten Verhandlungsende am 1. August – maximalen Druck erzeugen.