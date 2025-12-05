Gartenzwergperspektive bei Gentechnik und Freihandel

Wie kann sich Europa als Wirtschaftsmacht behaupten, obwohl Amerika als verlässlicher Partner abhandengekommen ist, China aggressive protektionistische Politik betreibt und in Asien insgesamt ein dreimal höherer Leistungs- und Aufstiegswille herrscht? Natürlich unter anderem mit Handelsabkommen und der Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien.

Am 20. Dezember soll nach ewigem Tauziehen endlich der Mercosur-Pakt unterschrieben werden. Hoffentlich! Damit entsteht eine europäisch-südamerikanische Freihandelszone. Sicher ist das aber immer noch nicht. Neben Frankreich und Polen ist Österreich dagegen, weil sich die ÖVP hauptsächlich (nur noch) als Bauernpartei sieht.

"Chlorhühner"

Die Landwirte fürchten sich eben vor Billigfleisch-Konkurrenz. Leider sind die Debatten um Freihandelszonen hierzulande geradezu gartenzwerghaft lächerlich. Tiefpunkt war das Freihandelsabkommen TTIP, wo der in diesen Belangen besonders dümmliche Boulevard im Verein mit NGOs (die für jede Kampagnenmöglichkeit zur Spendenlukrierung dankbar sind) vor „Chlorhühnern“ warnte. Das Abkommen scheiterte in der Ära Trump I – was der Europäischen Union nun unter Trump II dank dessen erratischer Zollpolitik ziemlich auf den Kopf fällt.