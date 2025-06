Das Supermarktpersonal befindet sich in der höchst ungemütlichen Situation, zwischen zwei konträren Interessen zerrieben zu werden. Auf der einen Seite die Kunden, die ohnedies nur eine halbe Stunde Mittagspause haben und die nur ungern in der Supermarktschlange verbringen wollen. Auf der anderen Seite die Supermarktbetreiber, die mit ihren Personalressourcen geizen und daher nur dann eine zweite Kassa aufmachen, wenn es unbedingt sein muss. (In kleineren Filialen, in denen nur ein oder zwei Angestellte arbeiten, muss man oft sogar nach einer ersten Kassa rufen, weil das Personal gerade anderweitig beschäftigt ist.)

So sind wir nicht

Der Herr Bundespräsident würde sagen: So sind wir nicht. Aber wieso schreit dann trotzdem dauernd einer von uns nach einer zweiten Kassa?

Wahrscheinlich sollten beide Seiten daran arbeiten, die Lage zu beruhigen. Kunden sollten Verständnis für die Kassiererinnen und Kassierer zeigen und ihnen ein Mindestmaß an Respekt entgegenbringen. Gemeint ist damit nicht nur, dass man sie nicht anbrüllen soll, sondern zum Beispiel auch, dass man während des Bezahlvorgangs nicht am Handy telefoniert. Es ist nämlich sehr unhöflich, Dienstleister wie Luft zu behandeln.