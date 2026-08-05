Die Justiz und die verrohte Sprache

In den sozialen Netzwerken kostet der Wiener FPÖ-Politiker Leo Lugner derzeit seinen Triumph aus. Er hat wegen des österreichischen Beitrags bei der Biennale in Venedig Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) als „Urin-Andi“ und als „Brunzbecken-Babler“ bezeichnet. Darauf folgten eine Klage und ein Urteil am Handelsgericht in Wien. Die Klage wurde abgewiesen und Leo Lugner kann von nun an sogar richterlich legitimiert den SPÖ-Chef verbal unter der Gürtellinie attackieren.

Einige Tage davor ein ähnliches Bild am Wiener Landesgericht. Da hatte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) einen Gaza-Aktivisten geklagt, weil er sie als „Schandfleck“ und als „Unmensch“ bezeichnet hatte. Er kam mit einem Freispruch davon. Der Richter stellte fest, dass die Grenzen zulässiger Kritik bei Spitzenpolitikern weiter reichen als bei der durchschnittlichen Bevölkerung. Das sei sogar noch von der Europäischen Menschenrechtskonvention gedeckt. Somit hat von nun an auch besagter Gaza-Aktivist den richterlichen Stempel, um seine Beschimpfungen aufrechterhalten zu können. Und in der Öffentlichkeit bleibt der Eindruck zurück, dass Politiker eben verbales Freiwild sind. Das müsse jede und jeder in Kauf nehmen, wenn man in die Politik geht. Dass solche Richtersprüche letztlich auch ein verstörendes gesellschaftliches Statement sind, damit will man sich in der Justiz nicht weiter beschäftigen.