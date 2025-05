Der Schmarrn vom „tiefen Staat“

Was hat Christian Pilnaceks Tod mit der Pandemie zu tun?

Eine ganze Menge, so findet zumindest die FPÖ und beantragt einen Untersuchungsausschuss, gleichzeitig zu beiden Themen.

Das Unterfangen ist gewagt. Im Idealfall untersuchen U-Ausschüsse ja einen „abgeschlossenen Vorgang der Bundesverwaltung“. So steht’s in der Verfassung, so wäre es sinnvoll. Im vorliegenden Fall hieße das: Man untersucht entweder alle Amtshandlungen in der Causa Pilnacek oder man sucht nach Fehlentscheidungen in der Pandemie, auf dass die Verwaltung etwas daraus lernen kann.

Genau das will die FPÖ aber nicht. In ihrem Antrag setzt sie eine „abgestimmte, politisch motivierte Einflussnahme“ der ÖVP voraus – in der ganzen Regierung. Pilnacek, die Pandemie, egal was: Die ÖVP kontrolliert alles mit ihrem „Deep State“, einem Staat im Staat.