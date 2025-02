Amerikanisch-russische Freundschaft: Der Frieden der Gräber

"Der Frieden der Gräber“

Was mit der Ukraine selbst in Zukunft passiert, ist Trump völlig egal. „La pace dei sepolcri“, heißt es in Verdis „Don Carlo“, „der Frieden der Gräber“ – genau das wäre ein solcher Deal, wie er Trump vorschwebt. Aber wen wundert es? Er würde ja auch am liebsten auf den Gaza-Gräbern eine Art Riviera errichten, die den USA viel Geld bringt.

Im Prinzip konnte man erahnen, wie Trump, aufmunitioniert von Revanchismus, in seiner zweiten Amtszeit agieren würde, das meiste davon hat er angekündigt. Dass er mit Elon Musk, der nicht nur die mediale Weltherrschaft, sondern auch jene über das All anpeilt, eine Art James-Bond-Bösewicht zur Seite hat, macht die Sache aber zusätzlich gefährlich.