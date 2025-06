Der Bürokratie-Drachen

Gleichgültig, wohin man in Europa blickt. Die Forderung ist immer die gleiche. Die Wirtschaft müsse entfesselt werden, um wachsen zu können, die Bürokratie eingedämmt. Das will man derzeit auf EU-Ebene in Angriff nehmen, das hat sich der neue deutsche CDU-Kanzler Friedrich Merz auf die Fahnen geheftet, das steht auch im Regierungsprogramm der Dreierkoalition in Österreich. In der Bundesregierung gibt es mit Sepp Schellhorn von den Neos dafür sogar einen eigenen Staatssekretär.