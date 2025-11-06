Back in the U.S.S.A.

Zohran Mamdani, oh my god – oder „Bozhe moj“, wie man in der UdSSR sagte. Seit der gebürtige Ugander mit indischen Wurzeln, der erst seit 2018 die US-Staatsbürgerschaft hat und mit einer Frau mit syrischen Eltern verheiratet ist, die Bürgermeisterwahl in New York gewann, hat sich die politische Erdachse noch einmal verschoben. Was jetzt passieren wird, ist wohl klar: Der Central Park wird in eine riesige Kolchose verwandelt, Wodka löst Whiskey in allen New Yorker Bars ab, in Hotelzimmern werden fortan Bücher von Karl Marx liegen. „Das Kapital“ trifft auf Kapitalismus.

Aber gehen wir einen Schritt zurück und malen wir noch nicht den Lenin an die Wand. Was ist passiert? Ein charismatischer Jung-Politiker der Demokraten hat eine Wahl gewonnen, obwohl seine Partei angesichts der drohenden (und in Teilen bereits existierenden) Allmacht Donald Trumps in Lethargie darniederzuliegen schien. Er bezeichnet sich selbst als Sozialist, was in Amerika zu den größten Schimpfwörtern zählt (vor Sozialisten hat man in vielen Bundesstaaten offenbar mehr Angst als vor diktatorischen Ansprüchen eines rechtskräftig verurteilen Straftäters). Und er hat Wahlversprechen abgegeben, die er vermutlich niemals halten wird können, die man aber in Europa nur allzu gut kennt. Gratis Öffis (gibt es im dekadenten Europa mancherorts), Mietpreisbremsen (gibt es sogar hierzulande), Eindämmung von Lebensmittelpreisen (auch ein Dauerthema in good/bad old Europe).