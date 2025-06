Im „Teilzeitmodus“ gebe es kein Schnitzel am Wochenende, polemisierte der Berufspolitiker mit wenig Erfahrung in der Realwirtschaft kürzlich. Quasi als Beweis für die unterstellte Arbeitsunlust wird gerne der makroökonomische Arbeitszeitvergleich von Eurostat herangezogen, wonach Österreich und die Niederlande angeblich am wenigsten und die Griechen am meisten arbeiten.

Mit Verlaub: Geringe Stundenanzahl kann nicht mit Leistungsschwäche gleichgesetzt werden. Leistung beschreibt die Menge an Arbeit, die in einer bestimmten Zeit verrichtet wird. Wer mehr Arbeit in kürzerer Zeit verrichtet, erbringt eine höhere Leistung als jemand, der für weniger Arbeit länger braucht. Eine Teilzeitkraft ist also nicht automatisch weniger leistungsfähig als eine Vollzeitkraft, da diese mitunter in vier Tagen mehr leistet als jemand anderer in fünf Tagen. Es kommt also vor allem darauf an, wie produktiv gearbeitet wird.